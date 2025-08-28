França, Reino Unido e Alemanha ativam mecanismo para reimpor sanções da ONU ao Irã

O chanceler iraniano, Abbas Araqchi, prometeu que seu país responderá a esta decisão, que ele descreveu como "ilegal e injustificada".

Além disso, o Ministério das Relações Exteriores iraniano alertou em um comunicado que "esta decisão dos três países europeus prejudicará seriamente o processo em andamento de interação e cooperação entre o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)".

Este grupo de países europeus ameaça reativar as sanções após não ter conseguido obter progressos diplomáticos depois da guerra entre Irã e Israel em junho. Durante este conflito de 12 dias, Israel e os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares iranianas.

A guerra paralisou as negociações em andamento entre os Estados Unidos e o Irã. Teerã restringiu a cooperação com o órgão de vigilância nuclear da ONU e as negociações com os países europeus acabaram não produzindo resultados.

Os países do E3 acrescentaram que usarão esse período de 30 dias para tentar encontrar uma solução negociada para evitar a reimposição de sanções, acrescentaram em carta o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, e seus homólogos britânico, David Lammy, e alemão, Johann Wadephul.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, saudou o "restabelecimento" das sanções, mas afirmou que seu país permanece aberto a um compromisso direto com o Irã, em busca de uma resolução pacífica e duradoura para a questão nuclear iraniana.