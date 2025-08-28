Harry retornará ao Reino Unido para evento no aniversário da morte de Elizabeth II

O príncipe Harry retornará ao Reino Unido no terceiro aniversário da morte de sua avó, a rainha Elizabeth II, no dia 8 de setembro, para participar de uma cerimônia beneficente, anunciaram nesta quinta-feira (28) os organizadores.

O duque de Sussex "participará da cerimônia do 20º dos WellChild Awards", explicou em seu site a organização que dá nome aos prêmios e que ajuda crianças doentes.

Harry, de 40 anos, filho mais novo do rei Charles III, vive na Califórnia com a esposa Meghan Markle e seus filhos desde 2020, após se distanciar da família real.