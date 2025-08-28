Jovem que lançou sanduíche em policial em Washington é acusado de infração

Apelidado pela mídia como "O garoto do sanduíche", ele foi imediatamente demitido de seu cargo no Departamento de Justiça pela procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi.

O procurador federal de Washington inicialmente acusou Dunn de agressão grave, mas um grande júri se recusou no início desta semana a apresentar uma acusação formal por essa acusação.

A promotoria depois apresentou outra acusação, desta vez por um delito menor, o de "assaltar, resistir ou obstruir" um agente da lei no exercício de suas funções.

Trump ordenou no início deste mês a intervenção federal na polícia de Washington e a mobilização de milhares de membros da Guarda Nacional para combater o que qualificou como criminalidade descontrolada na capital.

O pessoal federal encarregado de fazer cumprir a lei, incluindo o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), também aumentou sua presença nas ruas de Washington, gerando protestos nesta cidade majoritariamente democrata.

Dados da polícia de Washington, no entanto, mostraram quedas significativas nos crimes violentos entre 2023 e 2024.