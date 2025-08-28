Kai Havertz, do Arsenal, passa por cirurgia no joelho

O atacante alemão Kai Havertz passou por uma "pequena cirurgia" no joelho nesta quinta-feira (28), anunciou seu clube, o Arsenal, sem dar detalhes sobre o tempo estimado de afastamento.

O jogador de 26 anos sofreu a lesão no dia 17 de agosto, na vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United, em Old Trafford, pela primeira rodada da Premier League.

Ele está afastado desde então e vem realizando exames médicos para determinar o tratamento mais adequado.