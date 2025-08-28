Lyon-Olympique de Marselha é destaque da 3ª rodada da Ligue 1

O duelo entre os dois 'Olympiques' da Ligue 1, Lyon e Marselha, é o destaque da terceira rodada do campeonato francês, com o lioneses na liderança e os marselheses ansiosos para virar a página do caso Adrien Rabiot no domingo, às 15h45 (horário de Brasília).

Um Lyon com recursos parcos, poupado do duro golpe do rebaixamento administrativo para a Ligue 2, enfrenta um ambicioso OM, que está de volta à Liga dos Campeões nesta temporada.

Há algumas semanas, todas as previsões apontavam para um triunfo dos visitantes. Mas o Lyon começou a temporada com duas vitórias e um saldo de gols que atualmente o coloca na liderança.