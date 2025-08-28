Messi, Mastantuono e duas novidades na lista de convocados da Argentina

O craque de 38 anos poderá disputar sua última partida oficial em Buenos Aires contra a Venezuela, o que dá um toque especial a esses últimos jogos das Eliminatórias, na qual a Argentina já garantiu a liderança.

O camisa 10 não confirmou se jogará a Copa do Mundo de 2026, embora tenha deixado claro que sua passagem pela 'Albiceleste' está chegando ao fim e se presume que estas serão suas últimas partidas de Eliminatórias.

"Será uma partida muito especial para mim, porque é a última das Eliminatórias. Não sei se haverá um amistoso ou mais jogos depois disso. Não sei o que acontecerá depois disso, mas essa é a intenção", disse o capitão argentino, após a vitória por dois gols sobre o Orlando City na semifinal da Leagues Cup, na quarta-feira.

- Novas caras -

Outro convocado foi Franco Mastantuono, que acabou de completar 18 anos e já teve seus primeiros minutos como jogador do Real Madrid no campeonato espanhol.

Para essas duas partidas, Scaloni decidiu convocar alguns nomes novos, incluindo o meio-campista Alan Varela, do Porto, no lugar de Enzo Fernández (Chelsea), que cumprirá uma suspensão de duas partidas por ter sido expulso contra a Colômbia.