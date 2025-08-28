Milei culpa 'grupelho violento' por pedradas e nega corrupção

O presidente argentino, Javier Milei, acusou, nesta quinta-feira (28), "um grupelho violento" pelo ataque com pedras que sofreu na véspera, e negou as acusações de corrupção contra sua irmã, Karina, em um discurso para empresários.

O incidente ocorreu em meio a um escândalo por suspeita de corrupção envolvendo fundos para pessoas com deficiência, dias antes das eleições provinciais em Buenos Aires, e a dois meses das eleições legislativas nacionais.

"Ontem, em um ato de campanha, vivenciamos uma situação aberrante. Um grupelho violento entrou e começou a atirar pedras em nós", disse Milei ao Conselho Interamericano de Comércio e Produção. O porta-voz da Presidência informou que duas pessoas foram detidas por atentar contra Milei e a sua comitiva.