'Não há como entrarem na Venezuela', afirma Maduro frente a 'ameaças' dos EUA

O presidente Nicolás Maduro afirmou nesta quinta-feira (28) que "não há como" uma força estrangeira invadir a Venezuela, em meio às operações militares anunciadas pelos Estados Unidos no Caribe, que o governante esquerdista considera "uma ameça" ao seu país.

Os Estados Unidos anunciaram o envio de cinco navios de guerra e cerca de 4 mil efetivos ao sul do Caribe, perto do território venezuelano, para manobras contra o narcotráfico.

A operação coincide com o aumento da recompensa oferecida por Washington pela captura de Maduro e a declaração como terrorista de um suposto cartel liderado pelo líder venezuelano.