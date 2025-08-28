ONU aprova retirada das forças de paz do Líbano em 2027

"Pedimos à comunidade internacional que aproveite o próximo ano para fortalecer as Forças Armadas libanesas", comentou a embaixadora interina dos Estados Unidos, Dorothy Shea, ressaltando que o "i" da Unifil significa "interino".

Aproximadamente 10.800 capacetes azuis atuaram como intermediários entre Israel e Líbano desde março de 1978.

Mas a renovação habitual de seu mandato, que expira no domingo, enfrentou este ano a hostilidade de Israel e seu aliado americano, que pedem sua retirada.

Com o apoio de Beirute, a França, responsável por esse tema no Conselho de Segurança, considerou inicialmente uma prorrogação de um ano, alegando a "intenção" de avançar com a retirada da Unifil.

Mas diante do risco de um veto americano, após várias versões e um adiamento da votação, a resolução aprovada por unanimidade nesta quinta-feira estabelece claramente o fim da missão em 16 meses.

O Conselho "decide prorrogar o mandato da Unifil pela última vez (...) até 31 de dezembro de 2026 e iniciar uma redução e retirada ordenadas e seguras a partir de 31 de dezembro de 2026 e no prazo de um ano".