Pequenos pacotes no limbo antes de entrada em vigor de tarifas nos EUA

O Royal Mail do Reino Unido, que tomou uma medida semelhante, anunciou nesta quinta-feira (28) novos serviços para que os clientes continuem enviando mercadorias para os Estados Unidos.

Na terça-feira, a União Postal Universal das Nações Unidas informou que os operadores postais de 25 países membros haviam suspendido os serviços postais de saída para o país.

A varejista britânica Liz Nieburg, por exemplo, deixou de enviar produtos a clientes americanos.

Segundo disse à AFP, alguns clientes dos Estados Unidos de seu negócio online SocksFox (que vende meias, roupas íntimas e pijamas) tentaram realizar pedidos com antecedência para evitar custos adicionais.

Mas isso representa um risco, diante da provável avalanche de mercadorias que estão entrando nos Estados Unidos, com os consequentes atrasos, o que fará com que os produtos possam ser afetados de qualquer maneira pelas tarifas.

Os compradores americanos representam cerca de 20% de suas vendas, e Nieburg não vê outra opção senão aumentar os preços se as novas tarifas forem mantidas. "Nossas margens são apertadas demais para podermos absorvê-las", disse.