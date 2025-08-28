PF e Receita fazem megaoperação contra lavagem de dinheiro do crime organizado

A Polícia Federal e a Receita Federal lançaram, nesta quinta-feira (28), uma megaoperação contra um vasto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o crime organizado e o setor financeiro, informam fontes oficiais.

O objetivo da operação é desmontar uma gigantesca rede de fraude e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, que usava fintechs e cerca de 40 fundos de investimentos para ocultar ativos, segundo um comunicado da Receita.

O grupo tinha criado um esquema que incluía toda a cadeia de combustíveis, "desde a importação, produção, distribuição e comercialização ao consumidor final" e "os elos finais de ocultação e blindagem do patrimônio, via fintechs e fundos de investimentos".