Plataforma Kick afirma que França 'se aproveita' da morte de usuário em live

A plataforma australiana de streaming Kick acusou nesta quinta-feira (28) o governo francês de se aproveitar da morte de um homem ao vivo, após uma ministra prometer tomar medidas legais.

Kick está no centro das atenções na França depois que um francês de 46 anos faleceu em 18 de agosto durante uma transmissão ao vivo em seu canal, na qual ele aparecia sendo aparentemente maltratado por dois colegas.

A ministra dos Assuntos Digitais, Clara Chappaz, afirmou na terça-feira que a França processaria a plataforma por "negligência", acusando Kick de violar uma lei de 2004 que regula conteúdos online.