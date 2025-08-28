Robert Kennedy Jr. critica agência de saúde dos EUA após demitir sua diretora

O Secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., atacou nesta quinta-feira (28) os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), um dia após a destituição de sua diretora, afirmando que a histórica agência necessita de uma reforma integral.

Em uma aparição no canal conservador Fox News, Kennedy foi questionado sobre uma declaração dos advogados da destituída diretora dos CDC, Susan Monarez, que o acusou de colocar em risco milhões de vidas com sua agenda antivacina.

"O presidente [Donald] Trump tem expectativas muito ambiciosas para os CDC neste momento, e os CDC têm problemas", disse ele. "Vimos a desinformação gerada pela covid-19. Erraram nos testes. Erraram no distanciamento social, nas máscaras e no fechamento de escolas, o que causou tanto dano ao povo americano".