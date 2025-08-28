Rubio visitará México e Equador para falar sobre imigração e China

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, visitará o México e o Equador na próxima semana para falar sobre imigração e China, informou nesta quinta-feira (28) o Departamento de Estado.

Será a primeira visita de Rubio ao México como secretário de Estado, em um momento em que o presidente Donald Trump pressiona para que o vizinho do sul coopere no combate à imigração irregular e aos cartéis de drogas.

Rubio também viajará ao Equador para se reunir com o presidente Daniel Noboa, que mantém uma relação próxima com os Estados Unidos, e incentivar o país sul-americano a se distanciar mais da China, informou um funcionário americano.