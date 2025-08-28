Sheinbaum classifica como 'lamentável' briga entre senadores no México

Sheinbaum enfatizou suas críticas ao senador Moreno, também presidente do opositor Partido Revolucionário Institucional (PRI, centro), apontando-o como responsável por iniciar a confusão.

"Eles [o PRI] falam que nós somos um governo autoritário, quando o que promovemos são as liberdades em nosso país. (...) O que aconteceu ontem mostra quem eles são: um autoritarismo enorme", acrescentou a chefe de Estado.

Fernández Noroña anunciou na quarta-feira que apresentará uma denúncia contra Moreno por agressão e solicitará a retirada de sua imunidade parlamentar.

Por sua vez, Moreno acusou seu homólogo de iniciar o embate. "Foi ele quem iniciou a agressão, fez isso porque não pôde nos calar com argumentos", afirmou em um vídeo publicado em sua conta no X.

O senador da oposição enfrenta um possível processo de destituição por suposta corrupção quando governou o estado de Campeche (2015-2019), enquanto Fernández Noroña é alvo de críticas depois que a imprensa divulgou que ele possui uma casa avaliada em cerca de 640 mil dólares (R$ 3,5 milhões, cotação atual) o que contraria a pregação de austeridade defendida pelo governo de esquerda.

