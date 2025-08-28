Swiatek perde um set mas se classifica para 3ª rodada do US Open

Abrindo a programação na quadra central, Swiatek enfrentou muito mais reviravoltas do que em sua estreia tranquila na terça-feira, quando precisou de apenas uma hora para eliminar a colombiana Emiliana Arango.

A ex-número um do mundo venceu o primeiro set em 30 minutos e conquistou a primeira quebra do segundo set antes de se complicar diante de uma adversária que fez sua estreia no torneio este ano.

Swiatek, na pressa de decidir a partida, teve dificuldades no saque e tropeçou com 12 erros não forçados, permitindo que Lamens crescesse na quadra e forçasse um set decisivo, no qual a polonesa recuperou seu nível.

"Não foi uma partida fácil. Cometi alguns erros e ela aproveitou as oportunidades", explicou a polonesa depois do jogo. "Provavelmente fiquei um pouco tensa no segundo set, mas o terceiro é um reinício".

A próxima adversária de Swiatek, de 24 anos, será a russa Anna Kalinskaya, que derrotou a cazaque Yulia Putintseva por 6-1 e 7-5.

--- Resultados desta quinta-feira do US Open