Trump 'não está feliz', mas 'também não está surpreso' com os ataques russos em Kiev (Casa Branca)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou descontente, mas não surpreso, com os ataques mortais da Rússia na capital ucraniana, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (28), instando "ambos os lados" a encerrar a guerra desencadeada pela invasão de Moscou.

"Não ficou feliz com esta notícia, mas também não ficou surpreso. São dois países que estão em guerra há muito tempo", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

