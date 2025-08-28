Unesco alerta para escassez mundial de professores

Segundo Azoulay, para cobrir os salários desses 44 milhões de docentes são necessários "120 bilhões de dólares" (649,3 bilhões de reais).

Entre as causas da desistência do magistério estão os baixos salários, o envelhecimento do corpo docente e o aumento massivo no número de alunos.

Além disso, "ao redor do mundo há ataques deliberados contra os professores que estão na linha de frente contra a violência, contra o terrorismo, porque representam os valores da sociedade", afirmou.

"Para enfrentar a falta de professores, precisamos transformar, mais do que a profissão em si (...), o reconhecimento que damos como sociedade à profissão; dignificar seu exercício", declarou o presidente do Chile, Gabriel Boric, na inauguração.

Azoulay, ex-ministra da Cultura da França, destacou a necessidade de agir rapidamente e de forma coordenada para responder a uma crise que afeta todas as regiões do mundo.

"Precisamos de mecanismos inovadores de financiamento, especialmente hoje, em que a persistência de conflitos no mundo nos leva a retirar recursos públicos que deveriam ser dedicados à educação", afirmou Azoulay.