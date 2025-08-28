Venus Williams e Leylah Fernández vencem na estreia nas duplas do US Open

"Não sei se chegamos com um plano. Tentamos resolver as coisas", disse Fernandez, 23 anos mais jovem que Williams.

"Foi uma ótima atmosfera, muito divertida. Foi uma honra dividir a quadra com Venus", disse a vice-campeã do US Open em 2021, expressando sua gratidão.

"Eu estava tremendo ontem à noite, tão feliz. Durante o aquecimento, ela foi muito gentil e, quando começamos a jogar, tudo fluiu", disse Fernández.

A canadense foi quem tomou a iniciativa de sugerir que um de seus maiores ídolos participasse do torneio.

"Eu não conseguia acreditar. Eram 22h e eu pensava: 'Não sou muito boa em duplas'", disse Venus, que conquistou 14 títulos de Grand Slam em duplas com a irmã Serena.

"Eu tinha uma ótima parceira naquela época, e agora tenho outra", disse ela com um sorriso.