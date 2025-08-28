Vini Jr e Rodrygo: duas questões que Xabi Alonso precisa solucionar no Real Madrid

"No futebol, é preciso entender as coisas, as decisões são tomadas pensando na equipe. Hoje (domingo) foi assim", disse Alonso sobre a ter colocado Vinicius no banco.

O jogador entrou em campo aos 63 minutos, provocando vaias no estádio Carlos Tartiere, assim como sempre que tocava na bola.

Em campo, Vinicius simulou um pênalti, que lhe rendeu um cartão amarelo, pouco antes de roubar a bola e dar a assistência para o gol do francês Kylian Mbappé (2-0).

Mas, em vez de comemorar, o ponta-esquerda retribuiu as ofensas verbais que teria recebido dos torcedores asturianos, que além disso lançaram uma garrafa em sua direção.

Nesse momento, ocorreu a cena inédita de Mabppé tendo que cobrir a boca do companheiro para evitar uma possível expulsão.

No entanto, o confronto continuou. Vinicius marcou o terceiro gol do Real Madrid, que o próprio jogador comemorou fazendo um gesto de rebaixamento para a segunda divisão com os dedos, o que irritou a torcida.