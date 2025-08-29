A angústia de milhares de detentos sem acusações ou sentença em El Salvador

Pessoas que estão presas há três anos podem permanecer em prisão preventiva até agosto de 2027, após uma reforma judicial aprovada pelo Congresso aliado a Bukele.

Este é o caso do filho de Ana Mercedes, Ricardo Ernesto Martínez, detido em 10 de maio de 2022, embora as acusações contra ele tenham sido retiradas.

Durante meses, ela não soube se ele estava vivo ou morto, pois não são permitidas visitas na prisão e não há informações sobre os detentos.

"É injusto" que ele continue preso, conta a mulher de 63 anos à AFP em sua casa de adobe em Cuyultitán, perto de San Salvador.

Gangues de origem salvadorenha, como a Mara Salvatrucha ou Barrio 18, usam tatuagens para se identificar, o que não é o caso de Ricardo, que não tem o corpo tatuado ou antecedentes criminais, segundo Mercedes.

Sob o regime de exceção, cerca de 88 mil supostos membros de gangues foram detidos, dos quais cerca de 8 mil foram libertados por serem inocentes, segundo as autoridades.