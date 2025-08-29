Alexander-Arnold fica de fora da lista da Inglaterra para jogos das Eliminatórias da Copa de 2026

Nem seu companheiro de equipe Jude Bellingham nem o astro do Arsenal Bukayo Saka estão na lista, mas em ambos os casos é devido a lesões.

Em relação a Bellingham, Tuchel se desculpou após descrever o comportamento do meia como "repulsivo", após uma discussão acalorada depois da derrota por 3 a 1 para o Senegal em um amistoso em junho.

"Não usei essa palavra intencionalmente, quero deixar isso bem claro. Não houve nenhuma mensagem oculta e assumo a responsabilidade por terem criado essas manchetes", disse Tuchel.

"Era a manhã seguinte à derrota, eu tinha dormido pouco. Foi em uma entrevista ao vivo e usei a palavra errada", acrescentou Tuchel, que observou que o inglês não é sua língua nativa e ligou imediatamente para o jogador para se desculpar.

O técnico também convocou o zagueiro Djed Spence (de 25 anos), do Tottenham, e o meio-campista Elliot Anderson (22 anos), do Nottingham Forest, que estão sendo convocados pela primeira vez em suas carreiras.

Também se destaca na lista de convocados o atacante Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United ao Barcelona na tentativa de reavivar uma carreira estagnada nos últimos anos.