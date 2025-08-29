Ancelotti convoca Vitinho, do Botafogo, para o lugar do lesionado Vanderson na Seleção

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou o lateral Vitinho para substituir o lesionado Vanderson nas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Chile e Bolívia, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (29).

Vitinho, de 26 anos, jogador do Botafogo e comandado por Davide Ancelotti, filho de "Carletto", poderá fazer sua estreia pela seleção canarinho. Ele já havia sido convocado para a seleção sub-20.

"O atleta vai ocupar o lugar de Vanderson, do Monaco, que após conversa entre os departamentos médicos do clube francês e da Seleção, foi desconvocado", informou a CBF.