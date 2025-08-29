Audiência sobre demissão de diretora do Fed termina sem decisão

Um tribunal dos Estados Unidos começou nesta sexta-feira (29) a discutir a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook pelo presidente Donald Trump, uma batalha legal que terá implicações importantes para a independência do banco central americano.

A sessão foi concluída sem uma decisão, e novos argumentos serão apresentados na próxima terça-feira.

Na primeira audiência do caso, uma juíza de Washington analisou o pedido de Lisa de uma ordem temporária que declare ilegal a tentativa de destituí-la. Se ela for atendida, poderá permanecer no cargo enquanto contesta a sua demissão.