Ben Shelton sente lesão contra Mannarino, que avança às oitavas do US Open

O jovem Ben Shelton, atual astro do tênis americano, abandonou sua partida da terceira rodada do US Open contra o francês Adrian Mannarino nesta sexta-feira (29) devido a uma lesão.

Shelton, sexto colocado no ranking mundial, estava em vantagem diante do veterano Mannarino (77º) quando sofreu a lesão e depois teve que abandonar com o placar empatado em 6-3, 3-6, 6-4 e 4-6.

Após conquistar seu primeiro título de Masters 1000 no Canadá neste mês, Shelton chegou a Nova York como um dos candidatos a fazer frente aos favoritos Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.