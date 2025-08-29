'Bicudo-vermelho' destrói palmeiras e alarma Brasil e Argentina

Uma centenária palmeira desaba no Uruguai e entre suas folhas ressecadas emerge o "bicudo-vermelho", um pequeno besouro que é sinônimo de destruição e ameaça as grandes palmeiras do leste do país.

Assim como esta palmeira em uma praça de Soca, a cerca de 60 quilômetros de Montevidéu, milhares de exemplares estão sendo retirados em uma corrida contra o tempo para evitar uma catástrofe.

"Na América do Sul não há nenhum (outro) país que tenha registrado a presença do bicudo-vermelho. O Brasil e a Argentina estão em alerta máximo", diz à AFP Carola Negrone, agrônoma em gestão ambiental do governo do departamento de Canelones, que circunda a capital.