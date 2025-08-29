Colômbia, Panamá e Costa Rica alertam sobre abusos na crescente migração norte-sul

As defensorias de direitos humanos da Colômbia, Costa Rica e Panamá denunciaram graves abusos contra o número crescente de migrantes que retornam ao sul do continente devido ao endurecimento da política migratória dos Estados Unidos, segundo um relatório apresentado nesta sexta-feira (29) em Bogotá.

No acumulado do ano, as restrições de trânsito na selva do Darién, que separa a América do Sul da América Central, e as mudanças promovidas pelo governo de Donald Trump reduziram em 97% o fluxo de migrantes de sul a norte, provocando uma onda de pessoas que regressam a seus países com menos dinheiro e mais dificuldades.

Entre janeiro e agosto, mais de 14 mil pessoas retornaram do México e dos Estados Unidos, "um aumento significativo da migração inversa do norte para o sul", de acordo com o relatório elaborado com apoio do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH).