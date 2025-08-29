Compositor Rodion Shchedrin, autor do balé 'Anna Karenina', morre aos 92 anos

O compositor russo Rodion Shchedrin, autor de balés renomados como "Anna Karenina" e "Carmen Suite", faleceu aos 92 anos, anunciou nesta sexta-feira (29) o Teatro Bolshoi de Moscou.

Shchedrin, "um dos maiores gênios contemporâneos, cujas óperas, balés e sinfonias são apresentados há várias décadas nos palcos mais importantes do mundo", faleceu durante a noite, informou o Bolshoi em um comunicado.

O compositor, viúvo da lendária bailarina Maya Plisetskaya, foi "um fenômeno único e todo um período na vida da cultura musical mundial", afirma o texto, que lamenta uma "enorme tragédia" e uma "perda irreparável" para o mundo artístico.