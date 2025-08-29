Cremonese vence Sassuolo e assume liderança do Italiano

O recém-promovido Cremonese assumiu a liderança da Serie A após uma vitória por 3 a 2 sobre o Sassuolo nos acréscimos nesta sexta-feira (29), na abertura da segunda rodada.

No último fim de semana, o modesto time surpreendeu a todos ao derrotar o Milan por 2 a 1 em pleno estádio de San Siro e agora soma seis pontos em duas partidas.

Por enquanto, o Cremonese está à frente dos outros cinco times (Inter de Milão, Como, Juventus, Napoli e Roma) que começaram o campeonato italiano com uma vitória.