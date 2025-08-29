Djokovic vence Norrie e volta às oitavas do US Open

Nesta sexta-feira, contra um adversário oito anos mais jovem, ele superou vários tipos de perigo graças a um saque arrasador que lhe rendeu 18 aces, igualando seu recorde no torneio.

O sérvio precisou receber atendimento entre o primeiro e o segundo sets por aparentes problemas na região lombar e também ficou ameaçado quando Norrie venceu o segundo set no tiebreak.

A reação de 'Nole' no terceiro set foi devastadora, e ele se mostrou fisicamente superior a Norrie, a quem derrotou em todas as sete partidas em que se enfrentaram.

Djokovic continua avançando rumo ao seu tão sonhado 25º título de Grand Slam, o que seria um recorde absoluto entre homens e mulheres.

Na próxima fase ele vai jogar contra o alemão Jan-Lennard Struff (nº 144 do ranking da ATP), a quem derrotou em todas as sete partidas em que se enfrentaram.

