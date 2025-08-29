Donald Trump e seu estilo 'ditador chique' na cidade de Washington

Seus críticos afirmam que o estilo que o mandatário republicano deu à Casa Branca em sua segunda presidência tem o mesmo ar ostensivo.

Partes dela agora se assemelham ao seu resort em Mar-a-Lago, no estado da Flórida, em particular o recém-pavimentado jardim de rosas, com suas mesas de piquenique e guarda-sóis amarelos e brancos.

Durante o primeiro mandato de Trump, o escritor britânico Peter York caracterizou o estilo do presidente como "ditador chique", comparando-o ao de autocratas estrangeiros.

Mas Trump também revelou recentemente ter uma grande visão para toda a capital americana.

Na quinta-feira, ele assinou uma ordem executiva declarando que a "arquitetura clássica" é o estilo preferido para todos os edifícios federais em Washington, e exigiu que seja notificado sobre planos "brutalistas ou desconstrutivistas".

Além disso, vinculou explicitamente seu desejo de "embelezar" Washington à sua recente ofensiva contra o crime, que o levou a mobilizar tropas na cidade governada pelos democratas, algumas das quais acabaram recolhendo lixo.