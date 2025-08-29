EUA se recusa a conceder vistos a autoridades palestinas antes da Assembleia da ONU

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (29), que negarão vistos a membros da Autoridade Palestina para participar da Assembleia Geral da ONU do próximo mês, onde a França lidera a iniciativa para reconhecer um Estado palestino.

Essa medida alinha ainda mais a administração do presidente Donald Trump com o governo de Israel, que rejeita categoricamente um Estado palestino e tentou equiparar a Autoridade Palestina, com sede na Cisjordânia, ao movimento islamista Hamas que controla Gaza.

"O secretário de Estado Marco Rubio está rejeitando e revogando vistos de membros da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e da Autoridade Palestina (AP) antes da próxima Assembleia Geral das Nações Unidas", informou o Departamento de Estado em um comunicado.