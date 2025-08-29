Exército israelense recupera restos mortais de dois reféns em Gaza

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (29), que recuperou os corpos de dois reféns mortos na Faixa de Gaza desde o ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023 e os trouxe de volta ao país.

"A FDI (Exército de Israel) recuperou o corpo de Ilan Weiss e os restos mortais de outro refém, cuja identidade ainda não foi revelada, durante uma operação militar na Faixa de Gaza", confirmaram os militares em um comunicado.

Weiss, de 55 anos, morador do kibutz Beeri, no leste de Gaza, morreu no ataque do movimento islamista palestino a Israel, e seu corpo foi posteriormente transportado para a Faixa.