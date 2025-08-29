Fenerbahçe demite Mourinho após eliminação da Liga dos Campeões

O Fenerbahçe anunciou nesta sexta-feira a demissão do técnico português José Mourinho, após a eliminação do clube turco da Liga dos Campeões com a derrota na quarta-feira no play-off para o Benfica.

"Nos separamos de José Mourinho, treinador de nossa equipe profissional A desde a temporada 2024-2025", afirma o clube de Istambul em um comunicado, dois dias após a derrota de 1-0 em Lisboa (0-0 na partida de ida).

O português, contratado como técnico do Fenerbahçe em junho de 2024, não conseguiu na temporada passada levar a equipe de Istambul ao título do campeonato turco, competição que o clube não vence desde 2014.