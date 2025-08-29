Gattuso inclui três estreantes em sua 1ª convocação como técnico da Itália

O goleiro Gianluigi Donnarumma, que perdeu a titularidade no Paris Saint-Germain, também aparece na lista de 28 convocados.

A Itália, que não se classificou para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e nem para o Mundial de 2022 no Catar, tem muito em jogo nesta janela de setembro.

Em suas duas primeiras partidas na fase de grupos, em junho, sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Noruega, o que acabou sendo fatal para Spalletti, e venceu a Moldávia por 2 a 0.

A Itália está agora em terceiro lugar no Grupo I, com três pontos, a nove da líder Noruega (12 pontos), que disputou duas partidas a mais.

Gattuso, de 47 anos, fez parte da seleção da Itália que se sagrou tetracampeã mundial na Copa da Alemanha em 2006.

--- Lista de 28 jogadores convocados pela Itália para os jogos de setembro das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026: