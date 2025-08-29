Guerra na Ucrânia 'ainda pode durar muitos meses', alerta chanceler alemão

A guerra na Ucrânia "ainda pode durar muitos meses", mas os aliados de Kiev "estão preparados" para manter sua ajuda, advertiu o chefe de Governo alemão, Friedrich Merz, nesta sexta-feira (29), ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, no sul da França.

"Esta guerra ainda pode durar muitos meses. Estamos preparados para isso", declarou Merz, para quem "manter esta 'coalizão de voluntários'" é uma "prioridade" do eixo franco-alemão.

Segundo o chanceler da Alemanha, os cerca de 30 aliados da Ucrânia ? sobretudo europeus ? reunidos sob esta denominação estão "dispostos, em um amplo consenso, a ajudar a Ucrânia de forma muito concreta".