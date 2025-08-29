'Tomamos partido': doação a Gaza com renda de visitas a tesouro judaico gera polêmica

Em sete séculos de história, a Haggadah de Sarajevo sobreviveu à expulsão dos judeus da Espanha, aos nazistas e a um cerco. Em sua enésima reviravolta, o precioso manuscrito religioso está agora envolvido em uma controvérsia centrada em Gaza e Israel.

O Museu Nacional da Bósnia, onde está em exposição, decidiu doar à população de Gaza o dinheiro arrecadado com as visitas e as vendas de um livro relacionado à Haggadah de Sarajevo, uma das joias do judaísmo medieval.

O objetivo, como explicaram, é "apoiar o povo da Palestina, que sofre o terror sistemático, calculado e a sangue frio do Estado de Israel".