Incêndio provocado por manifestante no leste da Indonésia deixa 3 mortos

Durante a noite de sexta-feira, os protestos em Makassar - principal cidade do sul da ilha de Sulawesi - se tornaram violentos: os manifestantes começaram a lançar pedras e coquetéis molotov, o que provocou o incêndio de um edifício do conselho provincial, além de vários veículos.

"No incidente de ontem à noite, morreram três pessoas. Duas faleceram no local e uma no hospital. Ficaram presas no edifício em chamas", afirmou o secretário do conselho de Makassar, Rahmat Mappatoba.

Quatro pessoas foram hospitalizadas, acrescentou o secretário, que acusou os manifestantes de invasão ao local para atear fogo. "Isso vai além do que podíamos prever", disse.

A capital Jacarta também foi cenário na sexta-feira de confrontos violentos entre manifestantes e as forças de segurança, que lançaram gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.

As manifestações prosseguiram neste sábado em diferentes pontos do país, como em Bali, onde centenas de estudantes e pilotos de mototáxis protestaram diante da sede da polícia local.

"Bali é o centro do turismo na Indonésia e queremos protestar aqui para chamar a atenção internacional para a injustiça, a corrupção e a impunidade dos crimes policiais", declarou à AFP um dos manifestantes.