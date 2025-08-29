Irã executou mais de 840 pessoas desde o início do ano, denuncia ONU

Mais de 800 pessoas foram executadas no Irã desde o início do ano, informou nesta sexta-feira a ONU, que denunciou o uso da pena capital como "ferramenta de intimidação por parte do Estado".

O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas afirmou ter observado "um aumento significativo no número de execuções durante o primeiro semestre de 2025".

"As autoridades iranianas executaram pelo menos 841 pessoas do início do ano até 28 de agosto de 2025", declarou a porta-voz do organismo da ONU, Ravina Shamdasani. Ela advertiu que "a situação real" pode ser "pior, dada a falta de transparência" da República Islâmica.