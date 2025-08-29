Japão propõe orçamento de defesa recorde que amplia arsenal de drones

O Japão pretende aumentar consideravelmente seu arsenal de drones como parte de uma nova solicitação de gasto recorde, apresentada nesta sexta-feira (29) pelo Ministério da Defesa, para enfrentar um "ambiente de segurança cada vez mais tenso".

Nos últimos anos, o país asiático começou a abandonar sua postura pacifista ferrenha, adquirindo capacidades de "contra-ataque" e dobrando os gastos militares a até 2% do PIB.

A nova solicitação orçamentária do Ministério da Defesa, apresentada para o próximo ano fiscal - que começa em 1º de abril - e à qual a AFP teve acesso, alcança 8,8 trilhões de ienes (59,9 bilhões de dólares, 324 bilhões de reais).