Julia Roberts estreia no tapete vermelho do Festival de Veneza

"After the Hunt" é um thriller psicológico em que Julia Roberts interpreta uma professora de Filosofia confrontada com um suposto caso de agressão sexual na Universidade de Yale, onde trabalha.

O filme, que traz para o debate diferentes pontos de vista sobre a questão oito anos após o início do movimento 'MeToo', pode gerar polêmica.

"Não estamos fazendo nenhuma declaração, estamos retratando essas pessoas em um momento específico" e "[desafiando] as pessoas a conversarem, a se emocionarem ou a se irritarem, depende de cada um", destacou Roberts em entrevista coletiva.

"Nós estamos perdendo a arte do diálogo na humanidade e, se este filme puder fazer algo, fazer com que todos conversem, seria o mais emocionante que, acredito, poderíamos alcançar", acrescentou.

Na quinta-feira, a chuva não impediu que dezenas de fãs se aglomerassem ao lado do tapete vermelho, aos gritos de "Emma!" e "George!", pedindo a seus ídolos Emma Stone e George Clooney uma foto ou um autógrafo.

Stone compareceu para a apresentação do novo filme do grego Yorgos Lanthimos, "Bugonia", e Clooney para a exibição de "Jay Kelly", dirigido por Noah Baumbach.