Justiça britânica levanta proibição de alojar imigrantes em hotel

Manifestações foram organizadas em frente ao hotel depois que um solicitante de asilo foi acusado de tentar beijar uma adolescente de 14 anos em Epping. O etíope de 38 anos nega os fatos.

Protestos contra a acolhida de solicitantes de asilo foram organizados também em outras cidades.

Em 11 de agosto, o conselho responsável por serviços locais de Epping apresentou um pedido judicial para impedir que solicitantes de asilo fossem alojados no hotel de sua região.

A Justiça deu razão ao conselho na semana passada, mas o Ministério do Interior e o hotel apelaram dessa decisão.

Para o tribunal, o juiz de primeira instância "ignorou a consequência óbvia" de que a bloqueio ao hotel exigiria "identificar" outros locais de acolhimento. A decisão também poderia ter "incentivado" outros conselhos locais a buscar medidas semelhantes, indicou.

Mais de 111 mil pessoas solicitaram asilo no Reino Unido nos últimos 12 meses, um número recorde. As autoridades têm a obrigação de fornecer alojamento àqueles que não o possuem.