Luca Guadagnino convida à reflexão pós-'Me Too' em seu último filme 'Depois da Caçada'

Mas o que parece ser um universo de relações saudáveis, baseadas no respeito e impregnadas de altos valores, se abala quando Maggie (Ayo Edebiri), aluna de Alma, acusa Hank (Andrew Garfield), outro professor do departamento de Filosofia e amigo íntimo de Alma, de tê-la estuprado.

O escândalo tensiona as relações entre Alma e Hank e também entre a professora e sua aluna, em um contexto pós-"Me Too" - movimento contra assédio e agressão sexual que ganhou popularidade em 2017 - no qual cada personagem adota uma posição distinta.

O conflito apresentado no filme é como um "dominó, quando um cai, de repente, onde quer que você olhe, há um novo elemento de conflito e desafio", comentou Roberts nesta sexta em coletiva de imprensa no Lido de Veneza, onde o longa é exibido fora da competição.

"Há um monte de velhos argumentos renovados neste filme, de uma forma que gera debate", acrescentou.

"O que buscávamos era isso: que todo mundo saísse [do cinema] com esses sentimentos, emoções e pontos de vista distintos. Você percebe no que acredita fortemente e quais são suas convicções, porque nós provocamos isso", explicou a atriz.

É uma discussão que também é vista dentro do filme, onde se observa a brecha geracional entre Alma e Hank e seus alunos, quando conversam sobre feminismo e também nas distintas maneiras de reagir à agressão.