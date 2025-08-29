Marco Rubio visitará o México em 3 de setembro, confirma Sheinbaum

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmou nesta sexta-feira (29) que se reunirá com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, na próxima quarta-feira (3), no México.

Rubio visitará o México para "fechar" um acordo de segurança entre os dois países, em meio à pressão do presidente Donald Trump para que o vizinho do sul redobre os esforços no combate ao tráfico de drogas, afirmou a presidente em entrevista coletiva.

O pacto de segurança inclui "investigações conjuntas" sobre a chegada de precursores para a produção de fentanil, um opioide sintético ligado a dezenas de milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos, acrescentou a líder esquerdista.