Neonazista começa a cumprir pena em prisão feminina após mudar de gênero

A decisão de Liebich, que passou a usar batom, brincos de ouro e uma blusa com estampa de leopardo, foi considerada por muitos como uma zombaria da legislação e até mesmo como uma forma de obter condições carcerárias mais favoráveis.

O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, afirmou que "a Justiça, os cidadãos e os políticos estão sendo ridicularizados porque a Lei de Autodeterminação oferece a oportunidade para isso".

O funcionário conservador declarou que a Alemanha precisa "de um debate sobre como podem ser estabelecidas regras claras contra o abuso da mudança de gênero".

Liebich foi por décadas uma figura destacada da extrema direita do leste da Alemanha e costumava ser membro do grupo proibido Blood and Honour, segundo a mídia local.

Também dirigia um negócio que vendia produtos online muito populares entre os grupos xenófobos, como um taco de beisebol com o lema "assistente de deportação".

Em 2022, interrompeu uma parada do orgulho LGBTIQA+ na cidade de Halle, chamando os participantes de "parasitas da sociedade", segundo ativistas.