Norris domina o dia de treinos livres nos Países Baixos; Alonso fica em segundo

Atrás dele, o britânico George Russell (Mercedes) foi o quarto na segunda sessão, a mais rápida desta sexta-feira e a que apresentou os melhores tempos, enquanto o ícone local Max Verstappen foi o quinto em sua Red Bull.

"Seguimos enfrentando as mesmas dificuldades", lamentou o atual campeão mundial.

"Tentamos muitas coisas com o carro, mas não parece ter mudado muito (...) Vamos ver se conseguimos encontrar outras soluções, mas não espero uma reviravolta drástica" na classificação de sábado, observou.

O sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton, que nesta rodada teve um acidente sem consequências, registrou o sexto melhor tempo, enquanto seu companheiro de equipe na Ferrari, Charles Leclerc, fez o oitavo.

- Susto de Stroll -

A última hora da sessão de treinos livres desta sexta-feira foi marcada pela saída da pista de Lance Stroll, que perdeu o controle de seu Aston Martin e bateu em um muro em alta velocidade.