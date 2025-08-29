Oferta europeia de adiar as sanções ao Irã "continua sobre a mesa"

Em julho, "oferecemos ao Irã adiar a reimposição se o Irã tomasse medidas específicas para abordar nossas preocupações mais imediatas", disse Woodward ao lado de seus homólogos alemão e francês antes de uma reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança sobre o tema.

Mas Teerã rejeitou essa oferta, argumentando que os europeus não tinham direito de reimpor as sanções da ONU que haviam sido levantadas há uma década.

"Até hoje, o Irã não mostrou nenhuma indicação de que esteja disposto a cumprir" com as demandas do E3, disse a embaixadora.

"Não está cumprindo com suas obrigações de cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Não voltou a retomar negociações com os Estados Unidos", acrescentou.

No entanto, ativar o mecanismo de reimposição "não marca o fim da diplomacia. Nossa oferta de extensão continua sobre a mesa", ressaltou Woodward.

"Incentivamos o Irã a reconsiderar sua posição, alcançar um acordo baseado em nossa oferta e ajudar a criar espaço para uma solução diplomática para esse problema a longo prazo", acrescentou.