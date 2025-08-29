Padres abusaram sexualmente de alunos de um colégio francês por 40 anos

Cinco padres e um professor submeteram uma dezena de estudantes de uma escola em Nantes, no oeste da França, a abusos sexuais ao longo de quatro décadas, revelou nesta sexta-feira (29) a entidade que administra as escolas católicas da região.

"Esses fatos ocorreram entre 1958 e 1995 especificamente e envolvem sacerdotes, bem como pelo menos um membro do corpo docente" do colégio Saint-Stanislas de Nantes, declarou em uma coletiva de imprensa Frédéric Delemazure, diretor diocesano da rede de escolas católicas do departamento de Loire-Atlantique.

Os fatos vieram à tona por meio de testemunhos das próprias vítimas ou de seus familiares, que relataram uma série de estupros, agressões sexuais e toques impróprios na escola. No caso de "pelo menos uma vítima", o crime ocorreu durante férias organizadas pela instituição.