Palmeiras reforça meio-campo com Andreas Pereira, vindo do Fulham

O meio-campista, nascido em Duffel, na Bélgica, mas tendo vestido a camisa da seleção brasileira, disputou 33 partidas pelo Fulham na última temporada da Premier League, onde marcou dois gols e deu seis assistências.

Ele não atuou nesta temporada. De acordo com a imprensa brasileira, o valor da transferência seria de € 10 milhões (R$ 63,4 milhões pela cotação atual).

"O interesse que o Palmeiras demonstrou por mim foi muito especial e gratificante", disse Andreas, citado no comunicado. "Não vejo a hora de chegar ao Brasil para me juntar aos meus novos companheiros e estar dentro de campo para ajudar a equipe", acrescentou.

Revelado nas categorias de base do PSV Eindhoven, o meio-campista jogou por Manchester United, Granada, Valencia e Lazio antes de assinar com o Fulham. No Brasil, Andreas jogou pelo Flamengo e chegou à final da Libertadores em 2021, perdida justamente para o Palmeiras.

A expectativa é de que ele preencha a vaga deixada pelo colombiano Richard Ríos, vendido ao Benfica, no Palmeiras comandado pelo português Abel Ferreira.

O time paulista está com 42 pontos no Campeonato Brasileiro, a quatro do líder Flamengo, e vai enfrentar o River Plate na Libertadores nos dias 17 e 24 de setembro.