PIB da Índia avança 7,8% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia acelerou o crescimento no trimestre entre abril e junho, com o avanço de 7,8%, superando as expectativas dos analistas (6,7%), segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (29).

No trimestre anterior, o PIB indiano cresceu 7,4%. No período de abril a junho do ano passado, o crescimento foi de 6,5%, recordou o Ministério de Estatísticas em um comunicado.

asv/pjm/rsc/es/avl/fp/aa